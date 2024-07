Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico del Milan Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, ha parlato così del mercato rossonero: "Stiamo studiando tante cose, non abbiamo fretta e siamo molto carichi: abbiamo tanta fame e voglia di iniziare questa nuova avventura. Siamo felici e carichi con questo nuovo inizio. Sul mercato stiamo studiando e parlando ma non c'è fretta: il mercato è lungo. Garantisco che arriveranno nuovi acquisti: stiamo parlando e discutendo.

Niente è chiuso. Zirkzee è il passato: abbiamo in mente su chi puntare, non dico nomi ma c'è qualcuno a cui puntiamo. Per portare giocatori devi creare spazio: non vogliamo avere una rosa da 30 giocatori, ma di 23. Arriveranno nuovi giocatori ma va creato spazio: il Mister non dovrà avere giocatori non funzionali. Bisogna pensare anche a questo, anche a chi esce: chi entrerà migliorerà la squadra, ma non prenderemo solo per farlo. E' tutto studiato per migliorare la rosa, ma per farlo devi creare spazio: non è calcio americano con 40-50 giocatori".