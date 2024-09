Ibrahimovic: “Non tutti capiscono le mie battute. Derby, critiche e futuro di Fonseca…”

Parla Zlatan Ibrahimovic a DAZN nel pre-derby. Ecco le dichiarazioni del dirigente del Milan su Paulo Fonseca e non soltanto: “Niente di grave attorno a me, la critica fa parte del lavoro, so le mie responsabilità. Non importa il mio ruolo, importa solo il Milan, non posso fare battute perché non tutti le capiscono, il resto fa parte del lavoro. Si lavora, è impegnativo, mi piace, sto crescendo in questa situazione. L’importante è la squadra, non Ibra, non è one man show. Si lavora come un team, la situazione di squadra, vogliamo superare questo momento. Ma non mi disturba nulla, ho giocato con critiche da calciatore per 25 anni, va ancora avanti, ma non mi disturba, mi carica, mi dà maggior gas.