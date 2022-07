Icardi non vuole lasciare il PSG: nessuna intenzione di abbassarsi lo stipendio

Nonostante non rientri più nei piani del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi non ha alcuna intenzione di lasciare la capitale francese. Il motivo? Lo stipendio da 12 milioni di euro a stagione fino al 2024, come scrive Foot Mercato. L'attaccante argentino ha ricevuto dei sondaggi da parte di Monza, Nizza e, per ultimo, dalla Roma, ma nessuna di queste destinazioni sono riuscite a stuzzicarlo, dal momento che dovrebbe accettare una sensibile riduzione dell'ingaggio per poter giocare con queste squadre. Una situazione spinosa per il club parigino.