Salernitana, Iervolino: “Inter? Venderemo cara la pelle, sarà una partita dura”

Le parole del presidente dei campani: "Ci saranno 6000 salernitani, un esodo incredibile: il pubblico sarà il nostro 12esimo uomo in campo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato così in vista della sfida contro l'Inter: "Venderemo cara la pelle, sarà una partita dura. Ci saranno 6000 salernitani, un esodo incredibile: il pubblico sarà il nostro 12esimo uomo in campo. Qualche partita non l'abbiamo gestita al meglio, ma il calcio si compensa.