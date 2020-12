IFAB, prorogata la regola delle 5 sostituzioni per il 2021: ecco le nuove scadenze

L’Ifab, ente che stabilisce le regole del calcio, ha deciso che la possibilità di avvalersi di cinque sostituzioni nel corso di una partita venga estesa al 31 dicembre 2021 per tutte le competizioni nazionali e fino al 31 luglio 2022 per quelle internazionali.

La decisione di passare dalle 3 alle 5 sostituzioni era stata presa lo scorso maggio, in occasione della ripresa dei campionati nazionali dopo lo stop a causa della pandemia di Covid-19, per tutelare la salute dei calciatori chiamata a un intenso tour de force per concludere la stagione.