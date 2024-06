"Il Napoli è in salute ed ha una liquidità importante. Io credo che possa arrivare a Lukaku, soprattutto se dovesse partire Osimhen. Ma per me lui non lo vendi più a 100 milioni ma a 60-70 mln".

"Ho sentito le parole di Kvara e non credo che sia così semplice accontentare il giocatore. Anche perché come fa a bloccare certe ambizioni personali?".

"In un campionato così breve devi premiare anche i bioritmi. Zaccagni ti ha risolto la partita, dovrebbe essere sensibile un allenatore a questo. Magari ci provi ma non credo che lo farà partire dal 1'. Per me serve un po' più di coraggio, come atteggiamento, proprio come visto all'inizio contro l'Albania. Vedo invece un po' di paura".