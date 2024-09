Viste le prestazioni in azzurro, chi ha più chance di giocare di più ora tra Frattesi e Baldanzi?

"Entrambi. Sono stimati dai rispettivi allenatori. Piace tantissimo Frattesi ma non fa il volume di gioco che fa Barella e non fa il gioco che fa Zielinski o Mkhitaryan. Ha però tempi di inserimento come nessuno in Europa forse. Baldanzi è un piccolo Dybala, troverà il suo spazio. Per me De Rossi ha un suo disegno, vuole farlo giocare mezzala. In un centrocampo dinamico e forte ci può stare, ma in una squadra che si deve ancora costruire ancora non è pronto".