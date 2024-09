"Conte lo conosciamo, ha intercettato la depressione, le difficoltà, ha influito molto sul mercato e prima degli ultimi colpi eravamto preoccupati. Invece è arrivata gente solida. Occhio però a Kvarastkhelia, che è la seconda volta che esce in quel modo e ci ricordiamo cosa fece Conte con Lautaro. Lo fa apposta per stimolarlo. Conte è un fattore, è il vero fuoriclasse, ha rimesso la spina a una squadra buona. Motta e la Juventus ci sono, occhio all'Inter ma le motivazioni di Juve e Napoli sono diverse, attenzione. Se Motta fa Motta, che fa più l'allenatore che il pensatore, può arrivare fino in fondo. A Genova comincia col 4-3-3 ma poi va col 4-2-3-1, vuol dire che se fa l'allenatore sono guai seri per gli altri. Sei partite senza subire gol non è mai avvenuto nell'era dei 3 punti ed è un dato clamoroso. L'Inter con un derby perso e non solo è lì e il Milan è la variabile impazzita".