Una responsabilità che ha Spalletti?

"Di pancia verrebbe da dire 'Ma perché non andate a casa?', ma poi rifletti e nutro perplessità. Ne ho sentite di tutti i colori, ma attaccare Gravina e Spalletti è un esercizio inutile. Ma dico che la comunicazione è stata sbagliata dall'inizio alla fine. Se i protagonisti ce l'avessero raccontata in maniera diversa, l'uscita precoce sarebbe stata diversa. Siamo forti o no? E non è colpa della stampa o di chi racconta, ma dei protagonisti che hanno detto certe cose. La comunicazione è stata l'anticamera del fallimento. Mi pongo questa domanda: i nostri sono così scarsi perché ci sono troppi stranieri o ci sono troppi stranieri perché i nostri sono scarsi? Il sistema è sbagliato da tempo, ma non abbiamo più fenomeni. E dobbiamo interrogarci anche sul ruolo di Spalletti nella gestione. E' diventato un generatore di caos, ma bisogna stare attenti alla comunicazione. Io non so se il flop sia dovuto a un flop fisico, ma ho paura che ci sia dell'altro. Ma non dico altro".