"Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, con Marotta presidente l'Inter è in una botte di ferro. Non so quanto sia costante l'impegno di Oaktree, ma l'obiettivo è riportare la società a certi livelli e poi rivenderla. L'Inter è un asset incredibile, cercherà di valorizzare tutto, poi magari dopo un triennio proverà a individuare un compratore, perché un fondo è così. E' comunque un segnale di continuità. E' importante per quanto riguarda il campo, sta in una botte di ferro dal punto di vista sportivo con Marotta"