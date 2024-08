Le parole dell'ex calciatore: "Se l'Udinese chiedesse 15 mln andrebbe via domani, non so come mai in tutto questo tempo non lo ha mai comprato qualcuno"

Marco Astori Redattore 2 agosto - 23:30

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Lazar Samardzic: "Sta pagando a caro prezzo la vicenda Inter. E' sempre al centro di interessi ma è troppo alto il prezzo. Se l'Udinese chiedesse 15 mln andrebbe via domani, non so come mai in tutto questo tempo non lo ha mai comprato qualcuno.

I dubbi sono legati al prezzo, a quella vicenda o da qualcosa a livello tecnico che non convince? Per me può far bene in una squadra già completa, non è un fenomeno ma un giocatore con buoni margini di crescita".