Inchiesta Ultras, oggi tocca a Calhanoglu: il turco non è indagato, i dettagli

Il centrocampista turco dell'Inter verrà ascoltato come persona informata sui fatti dopo Inzaghi, Zanetti e Calabria

A Milano, oggi è atteso l’interrogatorio di Hakan Calhanoglu da parte degli investigatori della Squadra Mobile, a meno di eventuali rinvii. Dopo le audizioni di Inzaghi, Zanetti e Calabria, sarà il turno del giocatore turco, recentemente rientrato in città dopo gli impegni con la Nazionale.

Come sottolinea Tuttospot, Calhanoglu non è indagato, ma verrà ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta "Doppia Curva", riguardante i suoi contatti con il capo ultrà nerazzurro Marco Ferdico.