"Autorizzato dal giudice per riabilitare il mio cervello, capisci?", dice Lucci. "Capisci che stasera mi portano allo stadio per riabilitare il mio cervello? Allo stadio... fa parte del percorso per per... chissà cosa mi dicono durante la partita, che mi diranno: 'vedi? Devi viverla così' e io faccio: 'Sì, che bello con la famiglia', ma vai a fare in culo che e c'ho una sete di sangue che solo Dio lo sa". "Nelle sue chiare parole", annotato anche i pubblici ministeri Paolo Storari e Sara Ombra, "Lucci sbeffeggiando l'efficienza dell'autorizzazione sulla propria persona" su lascia andare a "commenti sdegnosi del percorso rieducativo che sta svolgendo".