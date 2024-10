"Nessun indagato tra i tesserati dei due club, «parte lesa nella vicenda», spiegano i magistrati. Eppure, la procura di Milano ha comunque avviato quello che tecnicamente è un “procedimento di prevenzione” nei confronti di Inter e Milan, dopo il blitz che ha spazzato via i vertici delle due curve, per le attività illecite e le infiltrazioni della criminalità. Le due società rischiano di finire in amministrazione giudiziaria, se non dovessero riuscire a dimostrare di non avere alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti delle frange estreme del tifo organizzato. È proprio questa, l’ipotesi di finire in una sorta di «amministrazione controllata», la prospettiva più drastica nello scenario che potrebbe configurarsi per i club. Un rischio che può essere scongiurato solamente innalzando i controlli organizzativi, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti. Insomma i due club devono provvedere a una sorta di «autocura» per evitare guai giudiziari", scrive La Gazzetta dello Sport.