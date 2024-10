Inchiesta ultras, Zanetti sentito per quasi due ore: ecco i passaggi chiave della deposizione

Ieri è stato sentito anche Javier Zanetti , dopo Simone Inzaghi. Il vicepresidente dell'Inter, come l'allenatore nerazzurro, non è indagato, ma è stato sentito come persona informata sui fatti per via di alcune intercettazioni. Ecco la ricostruzione della Gazzetta dello Sport:

Ancora un faccia a faccia interista, senza tensioni, in un commissariato del centro e lontano dai media. Rispetto all’audizione di mercoledì di Simone Inzaghi, però, quella di ieri pomeriggio di Javier Zanetti ha avuto una durata più lunga, quasi doppia. Il vicepresidente per quasi due ore ha risposto alle domande della Dda sulle pressioni dei capi ultras sul suo club: anche lui non è indagato nell’inchiesta “Doppia Curva” ed è stato sentito come persona informata sui fatti. Zanetti ha chiarito che uno dei mammasantissima della Nord, Marco Ferdico, ora in carcere con aggravante mafiosa, gli aveva effettivamente «accennato la questione» biglietti per la finale di Istanbul. «Io ne parlai con la base della dirigenza, non con Marotta», ha messo a verbale l’ex capitano, chiarendo che la «situazione» dei tagliandi era già nota alla società e che lui non aveva «compiti esecutivi nel board».