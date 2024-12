Michail Antonio, attaccante giamaicano del West Ham, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ora si trova ricoverato in ospedale

Michail Antonio, attaccante giamaicano del West Ham, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ora si trova ricoverato in un ospedale di Londra. A confermarlo è lo stesso West Ham con un comunicato ufficiale. "Il West Ham conferma che l'attaccante Michail Antonio è stato coinvolto in un incidente stradale - è scritto nella nota -. I pensieri e le preghiere di tutti i membri del club sono rivolti a Michail, la sua famiglia e i suoi amici. Il club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito".