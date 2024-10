Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Incocciati ha parlato dell'importante vittoria del Napoli contro il Milan in chiave scudetto. "Ha rigenerato tutto Conte, è il migliore in circolazione ed era preventivabile che facesse meglio dello scorso anno. Anzi, ha fatto molto di più, l'ambiente non era semplice per lavorare ma ha dimostrato che ha gli attributi per portare la squadra ai massimi vertici. Adesso però bisogna stare con i piedi per terra, bisogna ricordare che ci saranno altre partite delicate da adesso, ci sarà bisogno di grande concentrazione e saranno un ulteriore test. Dopo il ko di Verona e la partita successiva mi sono fatto l'idea su questo Napoli. Per me è cresciuto passo dopo passo e sono convinto che vincerà il campionato. Adesso è la favorita. E deve ancora esprimere il massimo delle sue potenzialità in diversi elementi".