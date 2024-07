Giornata di incontri istituzionali per l'Inter : nella giornata di ieri il presidente Giuseppe Marotta si è recato a Roma insieme ad alcuni membri del consiglio di amministrazione nerazzurro legati a Oaktree per far visita a Gabriele Gravina, presidente della Figc, e Andrea Abodi, ministro delllo Sport.

Così racconta il Corriere dello Sport: "Ieri Beppe Marotta ha accompagnato a Roma per una serie di incontri istituzionali i vertici di Oaktree, il fondo proprietario del club nerazzurro. Il presidente dell'Inter ha presentato infatti al numero uno della Figc Gabriele Gravina, e al ministro dello Sport, Andrea Abodi, i manager del fondo. Vale a dire, Alejandro Cano, Managing director e Co-head Europe per la strategia Global opportunities; Katherine Ralph, Managing director per la strategia Global opportunities e Renato Meduri, Senior vice president per la strategia Global opportunities. Incontri che vengono definiti cordiali e già programmati da tempo".