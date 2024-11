Il Manchester City incassa la quarta sconfitta consecutiva. Dopo l'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Tottenham, la squadra di Pep Guardiola non è riuscita a riprendersi dallo shock. Le sconfitte contro Bournemouth e Sporting Lisbona non erano un caso isolato, come conferma l’ultimo ko di oggi contro il Brighton guidato da Hurzeler, che ha rimontato e vinto.

Il match era stato aperto da un gol di Haaland al 23', ma in pochi minuti Joao Pedro e O'Riley hanno ribaltato il risultato, fissando il punteggio finale sul 2-1. È la prima volta nella carriera di Guardiola che il tecnico subisce quattro sconfitte di fila, così come per il Manchester City, che non affrontava una simile serie negativa da 18 anni, quando in panchina c'era Stuart Pearce. Ora, gli Sky Blues rischiano di vedere il Liverpool capolista allungare a +5, in attesa della gara dei Reds di stasera contro l'Aston Villa.