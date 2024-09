Sky – Inter, infortunio Dimarco: cosa filtra in vista del derby

Federico Dimarco contro il Monza è uscito anzitempo dal campo per un affaticamento muscolare: cosa filtra in vista del derby

Federico Dimarco contro il Monza è uscito anzitempo dal campo per un problema fisico . Come anticipato da FCIN1908.it, si è trattato di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra .

Secondo Sky Sport, è possibile che l’esterno mancino dell’Inter recuperi per il derby. Si capirà nei prossimi giorni, ma il rientro per Inter-Milan di domenica non va escluso. Questo quanto filtra da Appiano Gentile dopo lo stop di Dimarco.