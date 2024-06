Nella gara contro la Slovenia gli inglesi non vanno oltre lo zero a zero. Stesso risultato della gara dei danesi contro la Serbia che lascia il torneo

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 giugno 2024 (modifica il 25 giugno 2024 | 23:17)

Nel girone C dell'Europeo che si sta giocando in Germania l'Inghilterra di Southgate si qualifica agli ottavi da prima dopo il pareggio per zero a zero contro la Slovenia. La Nazionale del ct Kek si qualifica tra le migliore terze, arriva a pari punti della Danimarca che però ha un ranking migliore e quindi passa da seconda. Nella gara tra inglesi e sloveni ci provano Rice e Kane e viene annullato anche un gol a Saka per fuorigioco di Foden.