Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli oggi al Toronto, ha parlato così dell'approdo di Antonio Conte in azzurro: "Il club fa un grandissimo colpo, Conte è un grande e l’ho avuto in Nazionale: rialzerà il Napoli dopo un’annata così così, è la scelta giusta perché ci vuole uno che ha carattere e farà una grande stagione con il Napoli”.