Inter, tocca ad Acerbi: deve fermare Haaland come a Istanbul. Il futuro…

Domani sera, nell'attesissima sfida all'Etihad Stadium, l'Inter dovrà replicare quella prestazione difensiva per avere una chance contro il Manchester City. Acerbi sarà ancora una volta chiamato a contenere Haaland, una sfida in cui ha già dimostrato di essere all'altezza. Acerbi, nonostante i 36 anni, è un difensore che si esalta nei grandi appuntamenti, e negli ultimi anni ha dimostrato di poter neutralizzare bomber di altissimo livello, come Giroud, Osimhen, Lukaku e, naturalmente, Haaland. La sua esperienza e intelligenza tattica saranno essenziali per contrastare il centravanti norvegese, che vive di spazi e potenza fisica.