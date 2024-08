Se Lautaro e Taremi per ovvi motivi non potevano essere al meglio, l'Inter nel pomeriggio di Genova ha trovato un Marcus Thuram già in grande forma

"Tolta la beffa finale maturata in pieno recupero dal dischetto, la notizia più bella per l’Inter al debutto stagionale è un Marcus Thuram già in forma smagliante. L’attaccante francese ha fatto impazzire il suo popolo in soli 52 minuti, ossia nell'arco temporale intercorso tra il primo (30’ pt) e il secondo gol (37’) stagionale. Ha iniziato con uno stacco di testa imperioso per bruciare Bani in elevazione, ha finito con un tocco sotto vellutato per non lasciare scampo a Gollini".