Inter, allarme difesa in trasferta: troppi gol subiti, ora l’esame Haaland

La difesa dell'Inter è il punto focale di preoccupazione in vista della sfida cruciale contro il Manchester City, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate nelle prime trasferte di questa stagione. Tre gol subiti in due partite fuori casa rappresentano un campanello d'allarme per la squadra di Simone Inzaghi, che nella scorsa stagione aveva costruito la sua solidità difensiva come una delle chiavi del successo in campionato e in Champions League. Un anno fa, l'Inter aveva subito lo stesso numero di reti dopo nove trasferte, a dimostrazione del cambiamento in negativo che la squadra ha vissuto in questo avvio di stagione.