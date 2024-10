Ancora out domani il centrocampista nerazzurro per la gara che chiude il filotto prima della nuova sosta

Si torna in campo già domani. L'Inter vuole chiudere al meglio questo filotto di partite, ospitando il Torino al Meazza alla ricerca di tre punti prima di una nuova sosta per le nazionali. La ricetta di Simone Inzaghi negli ultimi match ha già dato risposte importanti, come spiega Sport Mediaset: "Le rotazioni per gestire il gruppo hanno portato alla vittoria contro l'Udinese e al poker in Champions.