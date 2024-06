Uno dei reparti che l'Inter punta a rinnovare e migliorare in vista della prossima stagione è l'attacco: salutato Sanchez, arrivato al termine del suo contratto, e accolto Taremi, i nerazzurri stanno valutando la possibilità di inserire in rosa un altro elemento dalle caratteristiche diverse rispetto ai calciatori già presenti alla corte di Inzaghi. Per farlo, però, servirebbe cedere Arnautovic.

Uno scenario che l'austriaco non vuole neanche prendere in considerazione, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Se il mercato ha già portato a costo zero Zielinski e Taremi, la volontà della dirigenza nerazzurra è quella di arrivare aunulteriore colpo inattacco. L'iraniano, infatti, prenderà il posto in rosa di Sanchez, sebbene per caratteristiche sia più simile ad Arnautovic. L'austriaco, però, ha ancora un anno di contratto a 3,5 milioni netti e, nonostante l'Inter lo abbia inserito nella lista dei cedibili, al momento non ha intenzione di andarsene. Così, a Milano non arriverebbe certo un'ulteriore punta dalle caratteristiche diverse come Albert Gudmundsson, esploso definitivamente al Genoa".