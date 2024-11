L'Arsenal ritrova Martin Odegaard. Il capitano, ha reso noto il sito del club londinese, si è allenato con i compagni nell'ultima seduta a Londra prima della partenza per Milano dove domani i "gunners" affronteranno l'Inter in Champions League. Dopo uno stop di due mesi (ha saltato 12 partite) per un infortunio alla caviglia, il norvegese è a disposizione di Arteta per la sfida di San Siro. Ci sarà Odegaard, non ci sarà il direttore sportivo Edu Gaspar che ieri ha rassegnato le due dimissioni dal ruolo che ricopriva dal novembre del 2022.