Primo big match del campionato 2024/25 di Serie A: l'Inter, campione d'Italia in carica, ospita a San Siro l'Atalanta, vincitrice dell'ultima Europa League. Sapore di grande Europa, in una sfida tra due delle partecipanti alla prossima Champions League. E chissà che, come scrive il Corriere dello Sport, le formazioni di Inzaghi e Gasperini non possano affrontarsi anche lì: "Terza giornata ed ecco che cominciano gli scontri diretti. A differenza di Lazio-Milan, domani sera, e di Juventus, domenica, però, la sfida di questa sera tra Inter e Atalanta è la prima tra due squadre che parteciperanno alla nuova Champions League. Quella del tutti contro tutti e della classifica unica. Quella che, tra spareggi o ottavi, dipenderà dalla graduatoria, potrebbe subito regalare un derby italiano. E, quindi, chissà anche un nuovo match tra gli uomini di Inzaghi e Gasperini.