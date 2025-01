I precedenti non vanno in campo. Lo ha ribadito Simone Inzaghi a chi gli ha ricordato che nelle ultime gare tra Inter e Atalanta non c'è stata storia. E ha ragione, nonostante il bilancio sia davvero netto. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "Dopo un doppio pareggio nei primi due incroci, infatti, l’allenatore piacentino non ha lasciato nemmeno le briciole a Gasperini: 6 vittorie su 6, le ultime 2 addirittura per 4-0. Il confronto più recente è di fine agosto ed è stato, appunto, un monologo interista. Da allora, però, molto è cambiato.