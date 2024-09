Gli esami ai quali si è sottoposto quest'oggi Nicolò Barella hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra che terrà il centrocampista dell'Inter out per circa un mese. L'ex Cagliari dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta di ottobre e potrebbe esserci con la Roma per il match in programma il 20 ottobre prossimo.

L'Inter perde uno dei pilastri ma è anche l'occasione, specialmente per due, di mettersi in mostra e avere un minutaggio maggiore: si tratta di Piotr Zielinski e Davide Frattesi, inizialmente considerati come alternative ma che ora avranno l'opportunità di giocare anche dall'inizio a partire dal match contro l'Udinese. "Nella sua avventura in nerazzurro, Barella ha saltato un complessivo di 10 partite, ma, durante le sue assenze, di fatto, ci sono state solamente vittorie in Serie A per l'Inter. Si tratta di 7 gare di campionato in quattro stagioni e 3 di Champions saltate da Barella, senza però che la squadra di Inzaghi ne abbia risentito, anche per la qualità di un centrocampo che ha potuto contare su ottime riserve e rotazioni intelligenti da parte del tecnico piacentino", sottolinea infatti calciomercato.com.