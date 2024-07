In casa Inter le luci della ribalta sono puntate su Yann Bisseck : il difensore tedesco ha brillato in queste settimane di preparazione pre campionato, sfruttando al meglio la possibilità di lavorare fin dal primo giorno, vivendo da vero e proprio titolare (complice l'assenza di numero si compagni di squadra, impegnati all'Europeo o in Copa America).

Il centrale si candida a un ruolo più importante in questa sua seconda stagione in nerazzurro, e la dirigenza crede tantissimo in lui. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Che la dirigenza creda molto in lui è confermato dallo status di incedibilità. Il difensore è stato il calciatore più richiesto finora. I nerazzurri hanno ricevuto offerte dalla Premier League e dalla Bundesliga, tra i 10 e i 12 milioni. La cessione avrebbe comportato una plusvalenza immediata perché Marotta e Ausilio se lo sono assicurati l'estate scorsa per 7 milioni dall'Aarhus. Ma non c'è stato verso di convincere l'Inter a privarsene.