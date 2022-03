Inter, Bologna diventata un boomerang. Il club sapeva di non spuntarla ma voleva…

Sulla classifica dell’Inter pesa anche il rinvio della sfida col Bologna, della quale i nerazzurri ancora non sanno una data

“Alla fine è diventato boomerang anche la melina burocratica, fatta di appelli e ricorsi, messa in atto per evitare che il recupero di Bologna andasse in onda già a fine febbraio. L’avesse giocata subito (e ovviamente vinta) ora la classifica avrebbe un peso psicologico differente sull’ambiente nerazzurro, incredibilmente a rischio sorpasso anche della Juventus. Quando l’Inter ha fatto il primo ricorso per avere lo 0-3 a tavolino, sapeva di non poterla spuntare, ma le bastava “allontanare”la partita da quelle di Coppa Italia e di Champions, che hanno oltremodo appesantito il suo calendario da gennaio in avanti (17 partite tra il 9 gennaio e il 13 marzo). A questo punto se ne riparlerà in aprile. Senza Champions, proprio come l’Inter un anno fa, il Milan ha invece potuto allenarsi meglio e non solo giocare, piazzando a Napoli il graffio che può valere lo scudetto. Ci sono ancora spazio e tempo perché l’Inter torni in corsa, a patto però di ripartire battendo la Fiorentina, sennò sono guai seri”, commenta il Giornale.