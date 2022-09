Inter Academy a Brasil Futebol Expo 2022: interviene in videoconferenza Samaden

In occasione di Brasil Futebol Expo 2022, la più grande fiera calcistica dell'America Latina in corso a San Paolo dal 4 all'8 settembre, l'Inter è stata protagonista in un panel dedicato al tema "Il calcio come strumento di trasformazione sociale". La presenza nerazzurra, all'interno di una manifestazione che punta ad approfondire aspetti del mondo del calcio come istruzione, business, innovazione, si è concretizzata grazie a Inter Academy Brazil e, in particolare, all'intervento in videoconferenza del direttore del Settore Giovanile nerazzurro Roberto Samaden.