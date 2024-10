Inter, Thuram: “La caviglia fa un po’ male, farò esami. I gol? In vacanza…”

Non soltanto Simone Inzaghi in conferenza stampa al Meazza al termine di Inter-Torino. Prima di lui anche Marcus Thuram, arrivato proprio per parlare della gara di stasera. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a San Siro: "C'è tanto lavoro, sotto porta. Per me fare gol è sempre bello, ma voglio sempre rimanere un giocatore che aiuta la squadra prima di tutto. L'anno scorso, quando sono arrivato, tutti erano sorpresi per il gioco con la squadra. Quest'anno ci pensavo, anche in vacanza, a lavorare sotto porta, perché la gente alla fine vuole i gol dagli attaccanti. Non vorrei dimenticare comunque tutto il resto".