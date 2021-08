TS – Inter, il calendario può regalare una partenza volante a Inzaghi

La sottolineatura del quotidiano sul fattore che potrebbe favorire la prima parte di stagione per i nerazzurri

Buona la prima. L'Inter ha messo in cascina i primi tre punti della stagione e può ora concentrarsi sui prossimi impegni e sul mercato ancora da chiudere. I nerazzurri potranno approfittare di un calendario favorevole nei primi turni, come sottolinea TuttoSport: "Con questa cattiveria, con questa determinazione e con questo calendario che sembra fatto apposta per decollare (prossimi impegni Verona, Sampdoria, Bologna, prima di trovare finalmente una big, l’Atalanta), non bisogna essere indovini per ipotizzare una partenza volante per Inzaghi, che può attendere le ultime operazioni di mercato (in entrata, sia chiaro; in uscita le scelte dolorose dovrebbero essere concluse) senza eccessivi affanni".