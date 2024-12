Inter, Calhanoglu torna a segnare su rigore e tocca quota 100

Aveva sbagliato quello contro il Napoli il primo rigore in Serie A (prima di quello ne aveva segnati 19 in tutte le competizioni) e alla fine contro la formazione partenopea era arrivato un pareggio. Calhanoglu è tornato a segnare su rigore in una serata altrettanto importante, contro la Lazio all'Olimpico, nella serata in cui c'era da rispondere alle vittorie - arrivate nel fine settimana - di Conte e Gasperini. Il turco è tornato sul dischetto e ha spiazzato il portiere biancoceleste aprendo le marcature e una partita che da quel momento è diventata di appannaggio dell'Inter.