Un traguardo straordinario ed emozionante per l'U13 nerazzurra che è diventata Campione d'Italia. La squadra guidata da Gianni Vivabene e Simone Chinelli ha dominato il girone lombardo classificandosi in prima posizione davanti al Milan e al Como. Il percorso ha visto poi l'Inter vincere il quadrangolare interregionale contro Milan, Atalanta e Cagliari, aggiudicandosi il diritto di partecipare alla finale nazionale Under 13 pro, presso il CPO Federale di Tirrenia contro Napoli, Parma e Genoa. La squadra è stata premiata da Massimo Tell Grassroots, manager del settore giovanile e scolastico.