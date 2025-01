Inter, chi con Lautaro se mancherà Thuram? Occhio anche alla sorpresa

Ogni momento è prezioso nel tentativo di recuperare Marcus Thuram per la finale di Supercoppa. L'Inter lunedì sera si giocherà il primo trofeo stagionale, già messo in bacheca nelle ultime tre edizioni, per un poker che Simone Inzaghi ha messo ancora più nel mirino dopo aver battuto l'Atalanta. E' ancora presto per sapere se ci sarà Marcus Thuram oppure no. Ma chi giocherebbe con Lautaro Martinez senza il francese? Calciomercato.com propone il borsino della situazione:

Come già dimostrato nella semifinale, l’Inter non vorrà correre rischi. Al primo accenno di fastidio, Thuram si è fermato, è poi rientrato dieci minuti prima dei suoi compagni dallo spogliatoio per testare e, avvertendo ancora un dolorino, non ha voluto forzare. Anche per la finale potrebbe essere seguita la stessa politica con, a questo punto, Taremi che rilancia la sua candidatura. L’ex Porto è in pole su Arnautovic e Correa, che ha comunque le sue chance, per completare il reparto con Lautaro Martinez. Si decide tutto nelle prossime 24/48 ore: prima Inzaghi saprà se potrà contare sul francese, poi, in caso di esito negativo, dovrà scegliere il sostituto.