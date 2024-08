Inter, chi è Tomas Palacios: la carriera, la nazionale argentina e il percorso

Nato a General Pico il 28 aprile del 2003, nella provincia de La Pampa, regione dell’Argentina centrale, Tiago Tomás Palacios è cresciuto calcisticamente nel Club Atlético Costa Brava, squadra della sua città natale, per poi passare al Talleres nel 2019. Arrivato nella squadra di Córdoba poco prima di compiere 17 anni, Palacios comincia presto ad allenarsi con la Prima squadra, per poi fare il suo esordio da professionista nel 2022 nel match di Copa de la Liga contro il Defensa y Justicia. Le sue prestazioni gli garantiscono la prima chiamata dalla selezione argentina Under 20, guidata dal commissario tecnico Javier Mascherano: con la maglia Albiceleste gioca 5 partite, prendendo parte ai Giochi Sudamericani.