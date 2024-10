L'Inter, dopo un giorno di riposo, si riunirà oggi dopo il pareggio contro la Juventus per preparare la sfida di domani contro l'Empoli al Castellani. E, ovviamente, verrà presa in analisi la prestazione a due facce conto i bianconeri: "Apprendere dagli errori del passato, per non ripetersi nel presente. Essere consapevoli delle proprie abilità, senza cadere in distrazione e arroganza. Ritrovare quella solidità difensiva fondamentale per chi punta a centrare traguardi più che importanti. Simone Inzaghi parlerà quest’oggi ai suoi calciatori. Il tecnico piacentino è comunque soddisfatto della prestazione contro la Juventus, ma chiaramente pure conscio che non si possono lasciare certe possibilità a rivali così forti.