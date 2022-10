Inter Women, sono ben 16 le ragazze convocate nelle varie Nazionali

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Milena Bertolini ha convocato Francesca Durante , Beatrice Merlo e Elisa Polli in vista della gara amichevole contro il Brasile, in programma a Genova lunedì 10 ottobre alle 18.30. Le nerazzurre saranno impegnate dal 2 ottobre fino a lunedì 10.

Convocazione anche per Ajara Njoya con la Nazionale del Camerun per le partite amichevoli contro Giordania e Colombia. L'attaccante nerazzurra sarà impegnata dal 3 al 9 ottobre.

Sette le nerazzurre selezionate dal Tecnico Federale della Nazionale italiana Under 17 Jacopo Leandri: si tratta di Elena Belli, Beatrice Calegari, Giulia Dragoni, Paola Fadda, Marta Razza, Benedetta Santoro e Carolina Tironi. L'U17 ha iniziato il suo raduno lo scorso 26 settembre: le nerazzurre saranno impegnate fino all'1 ottobre, giorno in cui verranno diramate le convocazioni per le qualificazioni all’Europeo (Round 1 in programma tra l'1 e il 10 ottobre).