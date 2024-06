Sarà un'estate ricca di calcio e appuntamenti entusiasmanti: un'estate che vedrà ancora una volta diversi giocatori nerazzurri protagonisti con le rispettive Nazionali in alcuni tornei molto prestigiosi, il campionato europeo in Germania e la Copa America 2024, in programma negli Stati Uniti .

Manca sempre meno all'inizio di Euro 2024, che prenderà ufficialmente il via venerdì 14 giugno con la sfida di apertura tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. Le Nazionali che saranno protagoniste all'Europeo hanno ufficializzato le liste dei convocati: sono 13 i giocatori dell'Inter che prenderanno parte alla rassegna continentale, cinque per l'Italia (Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco, Frattesi), due per Francia (Pavard, Thuram) e Olanda (De Vrij, Dumfries) e uno a testa per Albania (Asllani), Austria (Arnautovic), Svizzera (Sommer) e Turchia (Calhanoglu).