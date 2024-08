Dalle ore 12:00 di martedì 6 agosto è possibile acquistare il Champions Pack, prima in esclusiva per i soli abbonati Serie A Enilive 2024/25

I tifosi nerazzurri fanno il conto alla rovescia verso la nuova stagione: l'appuntamento con il campionato è il 17 agosto, quello con la Champions League per settembre. Il momento di pensare alla nuova stagione europea è già arrivato, in attesa del sorteggio del 29 agosto che definirà il percorso dell'Inter nella rinnovata UEFA Champions League, da quest'anno con un format completamente rinnovato (qui maggiori dettagli).

Dalle ore 12:00 di martedì 6 agosto è possibile acquistare il Champions Pack, prima in esclusiva per i soli abbonati Serie A Enilive 2024/25, poi per tutti i possessori di tessera Siamo Noi.