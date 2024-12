Massimo Dellacasa, storico fisioterapista nerazzurro, chiude la sua carriera professionale dopo 42 anni e 10 mesi, tutti trascorsi al servizio dell'Inter. Nella giornata di mercoledì 18 dicembre, presso l'Inter HQ, il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta lo ha omaggiato con una maglia speciale per ringraziarlo per l'attività svolta per il Club. Ad accompagnare Massimo il fratello Marco Dellacasa, attuale coordinatore dei fisioterapisti nerazzurri, e il padre Giancarlo, per tanti anni fisioterapista dell'Inter.