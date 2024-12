La squadra nerazzurra si è allenata in vista della partita in trasferta contro il Cagliari del 28 dicembre

Dopo una breve pausa natalizia, l'Inter è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di sabato 28 dicembre (alle 18) contro il Cagliari. Stephan De Vrij, che aveva avuto problemi al ginocchio prima della partita contro il Como, si è allenato in gruppo. Il calciatore era rimasto in panchina nella sfida di San Siro ed era poi entrato nel secondo tempo per sostituire l'ammonito Bisseck. Ha smaltito il problema ed è a disposizione di mister Inzaghi che ha un po' di emergenza in difesa.