"Finisce comunque 3-2 come a Udine e le due reti incassate non fanno piacere al tecnico. L’Inter deve lavorare ancora su alcune distrazioni nella fase difensiva, sia per l’errore del singolo che per leggerezze collettive. Nove gol al passivo in sette partite sono troppi se si mira in alto, un anno fa li prese in tutto il girone d’andata. Anche nelle gare in cui il predominio è netto, l’Inter non riesce a uscire pulita. Così va in campionato, mentre in Champions è ancora a zero reti incassate: sarà questione di concentrazione o di sottovalutazione dei rivali avversari, però Inzaghi sa che ci deve mettere mano", sottolinea la Gazzetta dello Sport.