Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'altro ritocco al motore prima del via, l'Inter deve darlo alla difesa. Non c'è giocatore che sia ancora in piena condizione, gli azzurri e lo stesso Acerbi sono molto indietro. Ma Bisseck (assai positivo lui, oltre il gol) e compagni devono crescere. Il Pisa, in ansia per il ko di Esteves al ginocchio, ha trovato il vantaggio alla fine del primo tempo con un tap-in di Piccinini dopo una gran giocata di Moreo. Ma in diverse occasioni si è reso pericoloso, colpendo anche un palo nella ripresa con Touré dopo una grave indecisione in uscita di Martinez".