Inter, DigitalBits annuncia: criptovaluta XDB per pagamenti allo stadio e negli store

Il post su Instagram di DigitalBits dopo l'ufficialità dell'accordo con l'Inter: integrata la criptovaluta negli store del club nerazzurro

DigitalBits conferma: è il nuovo 'official global cryptocurrency' dell'Inter. Con un post pubblicato su Instagram, il brand ha annunciato l'accordo con il club nerazzurro: sarà il nuovo Sleeve Partner della società di viale della Liberazione.

DigitalBits spiega che la criptovaluta XDB sarà integrata per i pagamenti allo stadio, negli store online e fisici dell’Inter. Una nuova partnership per i nerazzurri, che hanno stipulato un accordo dal valore di 85 milioni di euro per i prossimi quattro anni.