Niente Manchester City per Federico Dimarco: l’esterno dell’Inter non è convocato e rimarrà a Milano, non facile il rientro per il derby

Alessandro Cosattini Redattore 17 settembre - 13:35

Niente Manchester City per Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter non è convocato, rimarrà a Milano, come anticipato da FCIN1908.it.

Forfait per lui, Arnautovic e Buchanan, sono loro i tre assenti nerazzurri. Secondo Sky Sport, Dimarco resterà a Milano per sottoporsi a terapie e svolgere allenamenti personalizzati per cercare di recuperare per il derby di domenica. Ma non sarà un rientro facile secondo l’inviato ad Appiano Gentile di Sky.